НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Вегас» обыграл «Даллас» в 1-м матче серии при антирекордном для клуба числе бросков – 15

«Голден Найтс» обыграли «Старс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3, 1-0).  Действующие обладатели трофея нанесли 15 бросков в створ (против 30 у техасцев), что стало их антирекордом за всю историю выступлений в плей-офф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх