«Вегас» обыграл «Даллас» в 1-м матче серии при антирекордном для клуба числе бросков – 15

«Голден Найтс» обыграли «Старс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3, 1-0). Действующие обладатели трофея нанесли 15 бросков в створ (против 30 у техасцев), что стало их антирекордом за всю историю выступлений в плей-офф.
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