Андрей Травников укрепил позиции в группе лидеров национального рейтинга губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал новое исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов РФ по результатам работы за март и апрель.
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