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Индекс биржи Токио резко снизился на фоне заявлений будущего премьера Японии

Индекс биржи Токио резко снизился на фоне заявлений будущего премьера Японии

Японский индекс Nikkei упал на 4,6 % из-за опасений по поводу политики Исибы Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, упал в ходе торгов в понедельник на 4,65 процента на фоне опасений инвесторов по поводу экономической политики Сигэру Исибы, который 1 октября возглавит правительство страны после избрания главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

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