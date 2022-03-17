Трехочковый Лонни Уокера принес «Сан-Антонио» победу над «Оклахомой»

Защитник «Сан-Антонио» Лонни Уокер стал автором победного броска в матче с «Оклахомой» (122:120). Уокер забросил из-за дуги при счете 119:120 за 0,5 секунды до финальной сирены.
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