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Биолог назвал универсальное правило при встрече с хищником в лесу

Биолог назвал универсальное правило при встрече с хищником в лесу

Отойти назад, но не пытаться убежать — это общее и универсальное правило в случае встречи с хищником в лесу, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

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