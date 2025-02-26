Погружение в материал: как курсантов ВДВ учат воевать под водой

Стрельба в подводном тире, управление маломерными судами, минирование кораблей и отработка десантирования на воду с вертолета — всему этому курсантов Рязанского училища ВДВ учат в учебно-тренировочном комплексе «Штурм».
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