НСА: в 2023 г. в Сибири застраховано более 2 млн га посевов – около 14% от посевных площадей

В 2023 году аграрии Сибири застраховали более 2,0 млн га посевов сельхозкультур, что составляет около 14% всех сельхозплощадей в этом округе, – следует из предварительных данных Национального союза агростраховщиков по состоянию на 1 января 2024 г.