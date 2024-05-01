Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что правительство Соединенных Штатах пытается скрыть провал своей политики в отношении ситуации на Украине и прокси-войны против России.
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