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MG 07 от SAIC вышел в семи версиях по цене от 1,27 млн рублей

MG 07 от SAIC вышел в семи версиях по цене от 1,27 млн рублей

Компания SAIC MG официально объявила, что количество подтвержденных заказов на седан MG 07 превысило 31 000 единиц, и производитель официально начал отгрузки автомобилей клиентам.

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