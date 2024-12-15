Олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к аппарату ИВЛ

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал президента Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслана Семенюка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии