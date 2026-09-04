Собянин: Москва помогает бизнесу наращивать присутствие на зарубежных рынках

Московскому экспортному центру (МЭЦ) в этом году исполняется девять лет. О том, как организация помогает столичным предпринимателям продвигать свою продукцию за рубежом, мэр города Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собянин отказался...
- Более 105 тысяч о...
- Волонтеры движени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым