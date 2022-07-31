Daily Storm

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Украинский беспилотник со взрывчаткой атаковал Штаб Черноморского флота в Севастополе

Украинский беспилотник со взрывчаткой атаковал Штаб Черноморского флота в Севастополе

Пострадали пять человекНа территории Штаба Черноморского флота в Севастополе в результате срабатывания взрывного устройства, были ранены пять человек.

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