Расписание ряда поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится 11–12 октября

С 11 по 12 октября в расписании движения некоторых поездов Московской железной дороги (МЖД) на Курском и Рижском направлениях, а также на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) произойдут изменения.
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