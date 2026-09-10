💐Любимые наши, Михайловы Максим и Надежда! Поздравляем Вас с годовщиной свадьбы!💝💝💝 Под звон хрустального бокала И вкус прекрасного вина С хрустальной свадьбой поздравляем.
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