Артисты на заработках: Макс Барских, Иван Дорн, Потап и Artik попали в розыск на Украине

Минимум 10 украинских артистов разыскивают ВСУ. Командование ВСУ обратило внимание на пропажу как минимум десяти артистов, которые покинули страну для участия в благотворительных концертах, но не вернулись из-за призыва на мобилизацию.
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