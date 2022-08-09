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Старший сержант Мансуровский лично обезвредил более 20 мин

Старший сержант Мансуровский лично обезвредил более 20 мин

Минобороны РФ 9 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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