Участник СВО из Свердловской области оплатил долг по алиментам более 400 тысяч рублей

В Лесном городском отделении судебных приставов Свердловской области было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, задолжавшего алименты на содержание двух несовершеннолетних детей.
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