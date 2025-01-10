Штурм резиденции главы Афганистана Амина – дворца Тадж Бек

Так что ты, кукушка, погоди,Мне дарить чужую долю чью-то.У солдата вечность впереди,Ты её со старостью не путай…Слова из песни «Кукушка»«Первые же минуты штурма сломали весь наш тщательно подготовленный план»Командир штурмовой группы «Зенит» Я.
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