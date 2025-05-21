Борьба с возрождением нацизма: в НЦ «Россия» прошла премьера фильма «Азов* головного мозга»

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. 20 мая в Национальном центре «Россия» состоялась премьера второй части документального фильма «Азов* головного мозга», который продолжает исследовать идеологию и преступления украинского неонацистского формирования «Азов»*.
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