Самые странные и самые популярные поисковые запросы о сексе

Тебе кажется, ты можешь угадать, что чаще всего спрашивают женщины у поисковиков? Вряд ли, у нас не получилось! Специалисты «Яндекса» поделились с нами анонимной статистикой самых распространенных и самых неожиданных запросов о сексе.
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