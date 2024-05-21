Самые странные и самые популярные поисковые запросы о сексе

Тебе кажется, ты можешь угадать, что чаще всего спрашивают женщины у поисковиков? Вряд ли, у нас не получилось! Специалисты «Яндекса» поделились с нами анонимной статистикой самых распространенных и самых неожиданных запросов о сексе.