Реки и водохранилища Крыма готовят к паводкам

Перед наступлением сезона дождей сотрудники «Севводоресурсов» проводят масштабные работы по очистке речных русел.
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