Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В регионе отменили режим ракетной опасности 9 июля

В регионе отменили режим ракетной опасности 9 июля

Напомним, утром четверга 9 июля в 9:15 в регионе была объявлена ракетная опасность. Включились сирены, экстренные службы перешли в режим повышенной готовности, а жителям рекомендовали проследовать в укрытия.

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