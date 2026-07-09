В регионе отменили режим ракетной опасности 9 июля

Напомним, утром четверга 9 июля в 9:15 в регионе была объявлена ракетная опасность. Включились сирены, экстренные службы перешли в режим повышенной готовности, а жителям рекомендовали проследовать в укрытия.
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