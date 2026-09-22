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Царьград

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Алексей Членов объявил об отмене ЧС в Сындасско после разлива дизеля

Алексей Членов объявил об отмене ЧС в Сындасско после разлива дизеля

В посёлке Сындасско на Таймыре снят режим ЧС после разлива 200 тонн дизеля 15 сентября. Глава Таймыра Алексей Членов сообщил о восстановлении энергоснабжения и нормализации ситуации.

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