Нижний Новгород готов принять у себя клуб Национальной хоккейной лиги

Ледовая арена на Стрелке сможет принять гостей Во время телефонного разговора двух президентов Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.