Фонтан инициатив власти. Это страх потерять её?

Медвежий уголПолитикаФонтан инициатив власти. Это страх потерять её? Зри в Корень. В последнее время власть буквально фонтанирует инициативами по улучшению жизни людей.Вернуться к статье419НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNWnovichokspb waismanУже после обзывания выдачи пенсионерам денег "подачкой" читать статью не стал: ясна вражеская народу сущность таких вот обзывателей, как правило, сами они ни к чему кроме как гадить не приспособлены.Александр ПавловВы хоть бы ник сменили. А то уж больно явно угадывается фамилия вайсман к принадлежности касте обожателей хозяев. Даже маскироваться не можете, чесслово! И себя любите,-сами себе плюсики ставите.Татьяна БушмелеваАлександр, а вам все окружающие обязаны за фамилию? Или вы каким-то трудом заслужили что бы вас пупом земли считали?Александр ПавловА я не ко всем обращаюсь и пупом не представляюсь. Обращаюсь к тем, кто слишком явно подрабатывает в социальных сетях.Владислав ВладиславТак вы похоже и подрабатываете, сея межнациональную рознь. И хозяева ваши из Фашингтона наверняка довольны. Вам не нравится Россия, валите в Пендосию.Сергей ФедотовКогда в доме заводятся крысы их травят, а не из дома бегут.Александр ПавловВалите сами, мне не нравятся те, кто пытается захватить Россию.Татьяна БушмелеваПо сути я согласна с его комментарием, это как раз так и получается - люди которые гордятся тем что постоянно приумаляют заслуги других и любят на них унижать сами хорошего ничего делать не хотят как для себя так и для других. А унижением они как бы подталкивают тех кого унизили бросить всё и угождать им ещё и ещё больше. Не за спасибо, а за ещё большее унижение. Этих капризных захребетников называть оппозицией как-то неправильно. Их капризное брюзжание (мине апять ниугодили) другим мнением или конструктивной критикой назвать нельзя. А требования частенько сводятся к тому что если назнать своими словами звучит так "заберите у тех кто работает и отдайте мне а я работать не хочу, но люблю проматывать деньги".Валера ЮшковПотому то и подорожал пропан на 8 рублей, что бы типа бесплатно трубу кинуть.Сергей РоссиЧего им боятся. До Лондона шесть часов лету, если что.Александр ПавловЭх! Если б так.... Я бы кому нибудь из них билет на свои купил. В одну сторону разумеется.Сергей РоссиЕще не всё из земли матушки высосали....Александр КловоСпасибо, приятно, хотя и подачки. Но голосовать буду так, как считаю нужным.Александр ДементьевВообще то "спасибо" говорить рановато. ПФР уже начал переработку " обещания Путина о 10000 КАЖДОМУ пенсионеру". Там опять идёт делёжка на "чистых" и "нечистых". Чтобы получить эти тысячи, нужно соблюсти ряд условий, которые далеко не у каждого имеются.Александр Клово"спасибо" есть не просит - сказать не жалко... Но и уважать власть не за что. Страна обложена санкциями, спортсмены под белым флагом...АлександрНет в указе никаких условий.Не бреши.Владимир ПлотниковЧто толку от этой подачки. Я пенсионер. Дом и участок, за которым надо ухаживать. Куб доски стоил 9 тыс. Сейчас 16. Металл в два раза подорожал. В общем, подорожало всё. Кстати,и газ.)))Юрий СтарикВсё что сейчас дают капиталисты они после выборов заберут с процентами........Елена ТихомироваОднозначно...Сергей МикульскийНу если народ и сейчас за едросов проголосует, тогда считай пропала страна окончательно.Елена ТихомироваЕсли народ не встанет с диванов и не проголосует за КПРФ ( остальные партии спойлеры их голоса присоединят к Едим Россию) , то крепостное право нам обеспечено...Сергей РоссиДык побеждали уже раз. И слились. Им победа не нужна. Им в думу пролезть и бабла срубитьЕвгений ЕвстифеевДа уже и так крепостное право мы испытываем,а дальше еще хлеще будет.ЕР не упустит подсчет голосов в свою пользу ,наберет из мертвых душ и детей ,если все проголосуют не ,не за ЕР ,попробуй докажи ,не позволят ,власть та у нихСергей ФедотовА что ваша КПРФ, в которой, кстати коммунистов, НАСТОЯЩИХ коммунистов нет, сделала для страны и народа? Были времена, когда фракция КПРФ имела большинство в Думе. Что она сделала? Да ничего она не сделала. Только языком трясла.Сергей МикульскийВы если мало читаете, то не надо свою глупость всем показывать. За Ельциным США стояло и Зюганов никогда не стал бы президентом. Вы речь Бори послушайте в конгрессе америкозов.Андрей ПавловГолосовать пойду, правда не за кого. КПРФ та же подтанцовка, что и остальные. За одномандатника скорее всего. Но однозначно не за Едресню. Правда, все равно она победит, при ручном-то ЦИКе.Евгений ЕвстифеевНадо всем выбрать одну партию,желательно КПРФ,а не распылятсяТатьяна Пономарева (Чушенкова)Голосовать надо обязательно. Выбор у нас небольшой, но все же есть. Только не за Единую Россию. Если мы проголосуем за антиединоросов, то у нас есть шанс спасти страну и себя. Если ЕР победит, она всю страну удушит. Сейчас может быть настал момент, когда мы можем переломить ситуацию. Подумайте, если не о себе, то о детях и внуках.СергейАвтора аж корёжит. Прямо слюной от злобы брызжет. Всё плохо и школы плохо, и мосты плохо. Не нравиться- никого сейчас силком не держат. Границы открыты.Сергей ФедотовКогда в доме заводятся крысы и тараканы их травят, а не из дома бегут.PPPavel PolyakovЭтот автор Явно с Эха Вашингтона, несёт чушь собачью. Народ умнее таких горе экспертов и Будет голосовать душой и сердцем за нормальные понимание их интересов! А безмозглые будут против!!!Сергей ФедотовЭто верно. Даже объяснение есть. Психология домашнего рогато-копытного скота, называется. Вывалит им хозяин в корыто ведро помоев и вот Бурёнки да Хавроньи весело чавкают. Умели б говорить точно б сказали- Мы ЗА хозяина. Наш Хозяин самый лучший. Кто если не наш Хозяин? И сыта скотинка и с крыши почти не течет и зимой почти не холодно, главное, чтоб войны не было......ой, чё пишу, зачеркните - Главное, что не бьёт. Прежний-то хозяин и бил и пропивал всё. И невдомёк животине, что живёт-то она как скот, что кормят её помоями да объедками с хозяйского стола. Она ж другой, хорошей жизни никогда и не видела. Потому свою скотскую жизнь считает хорошей. И при этом считает себя офигенно умной, а всех других, кто ей возразит безмозглыми.Сергей МикульскийНе угадали. Как раз границы сейчас закрыты.Сергей МикульскийПять баллов! Вот кремлеботы как раз и есть эта скотина.Сергей ФедотовА я не соглашусь. Путинско-педросовский электорат условно можно поделить на 2 группы. 1. Дураки, которые не видят, что делается в стране на самом деле и не способные адекватно воспринимать действительность. Это глупая, наивно-доверчивая и безобидная скотинка. и 2. Подонки. Эти всё видят и понимают, но в силу какой-то личной выгоды и отсутствия совести и моральных принципов всё равно голосуют за ЕР. Кремлеботы относятся именно ко 2-й. Это мерзавцы и подонки.Владислав ВладиславОпять тупой вброс от пятой колонны предателей перед выборами. Как же вы,твари, уже надоели. Страну до ручки довели Горбачев, Ельцин и клика американских советников. Спасибо Путину, что он вытащил Россию из ж...Сергей ФедотовНу вытащил, да. Думаю с этим мало кто поспорит. Дальше что? Из ж...вытащил, а далеко мы от этой ж... ушли? Рядом с ней и болтаемся. По сути, как были в дерьме, так в дерьме и остаёмся.Агрофена ИвановаРЕСПЕКТ!!!!Агрофена ИвановаЭТО УЖЕ ТВОЯ ПЕЧАЛЬ- В Ж .... ОСТАТЬСЯ- ЕСЛИ САМ НЕ ХОЧЕШЬ И З НЕЁ ВЫЛЕЗТИ-- ОКОЛО НЕЁ БОЛТАТЬСЯ- ИЛИ ИДТИ ВПЕРЁД!!!!АлександрВсех с собой не сравнивай.Сергей МикульскийПо данным Росстата ежегодная убыль населения России составляет около 500 тысяч человек. Это когда мы не ведём полномасштабную войну. Это когда изобилие продуктов питания и это когда медицина объявляет все о новых победах в своей сфере. Так в чем Сергей Федотов не прав? При Сталине население СССР росло. В Пакистане население растет. В Африке население растет. Япония почти нас догнала по численности населения и это на маленьких островах. Вы глаза протрите, а то видимо с перепоя они у Вас заплыли!Комментировать
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