Медвежий угол

36 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис
    Из за этого пукина и мужиком-то нельзя назвать, как баба языком чешет, но слово не держит никогда.Сталин и Путин: К...
  • Денис
    Культ пукина и что пропагандаоны на ТВ сейчас ему подлизывают, так это явление временное и фейковое, это же за бабки ...Сталин и Путин: К...
  • Ирина
    Стоит только уйти Путину ,даже те ,кто сейчас его восхвалют -его быстро забудут ,а у Сталина все десятилетия после ег...Сталин и Путин: К...

Фонтан инициатив власти. Это страх потерять её?

Фонтан инициатив власти. Это страх потерять её?

Зри в Корень. В последнее время власть буквально фонтанирует инициативами по улучшению жизни людей.

Вернуться к статье
419
Обсудить
novichokspb waisman
Уже после обзывания выдачи пенсионерам денег "подачкой" читать статью не стал: ясна вражеская народу сущность таких вот обзывателей, как правило, сами они ни к чему кроме как гадить не приспособлены.
Александр Павлов
Вы хоть бы ник сменили. А то уж больно явно угадывается фамилия вайсман к принадлежности касте обожателей хозяев. Даже маскироваться не можете, чесслово! И себя любите,-сами себе плюсики ставите.
Татьяна Бушмелева
Александр, а вам все окружающие обязаны за фамилию? Или вы каким-то трудом заслужили что бы вас пупом земли считали?
Александр Павлов
А я не ко всем обращаюсь и пупом не представляюсь. Обращаюсь к тем, кто слишком явно подрабатывает в социальных сетях.
Владислав Владислав
Так вы похоже и подрабатываете, сея межнациональную рознь. И хозяева ваши из Фашингтона наверняка довольны. Вам не нравится Россия, валите в Пендосию.
Сергей Федотов
Когда в доме заводятся крысы их травят, а не из дома бегут.
Александр Павлов
Валите сами, мне не нравятся те, кто пытается захватить Россию.
Татьяна Бушмелева
По сути я согласна с его комментарием, это как раз так и получается - люди которые гордятся тем что постоянно приумаляют заслуги других и любят на них унижать сами хорошего ничего делать не хотят как для себя так и для других. А унижением они как бы подталкивают тех кого унизили бросить всё и угождать им ещё и ещё больше. Не за спасибо, а за ещё большее унижение. Этих капризных захребетников называть оппозицией как-то неправильно. Их капризное брюзжание (мине апять ниугодили) другим мнением или конструктивной критикой назвать нельзя. А требования частенько сводятся к тому что если назнать своими словами звучит так "заберите у тех кто работает и отдайте мне а я работать не хочу, но люблю проматывать деньги".
Валера Юшков
Потому то и подорожал пропан на 8 рублей, что бы типа бесплатно трубу кинуть.
Сергей Росси
Чего им боятся. До Лондона шесть часов лету, если что.
Александр Павлов
Эх! Если б так.... Я бы кому нибудь из них билет на свои купил. В одну сторону разумеется.
Сергей Росси
Еще не всё из земли матушки высосали....
Александр Клово
Спасибо, приятно, хотя и подачки. Но голосовать буду так, как считаю нужным.
Александр Дементьев
Вообще то "спасибо" говорить рановато. ПФР уже начал переработку " обещания Путина о 10000 КАЖДОМУ пенсионеру". Там опять идёт делёжка на "чистых" и "нечистых". Чтобы получить эти тысячи, нужно соблюсти ряд условий, которые далеко не у каждого имеются.
Александр Клово
"спасибо" есть не просит - сказать не жалко... Но и уважать власть не за что. Страна обложена санкциями, спортсмены под белым флагом...
Александр
Нет в указе никаких условий.Не бреши.
Владимир Плотников
Что толку от этой подачки. Я пенсионер. Дом и участок, за которым надо ухаживать. Куб доски стоил 9 тыс. Сейчас 16. Металл в два раза подорожал. В общем, подорожало всё. Кстати,и газ.)))
Юрий Старик
Всё что сейчас дают капиталисты они после выборов заберут с процентами........
Елена Тихомирова
Однозначно...
Сергей Микульский
Ну если народ и сейчас за едросов проголосует, тогда считай пропала страна окончательно.
Елена Тихомирова
Если народ не встанет с диванов и не проголосует за КПРФ ( остальные партии спойлеры их голоса присоединят к Едим Россию) , то крепостное право нам обеспечено...
Сергей Росси
Дык побеждали уже раз. И слились. Им победа не нужна. Им в думу пролезть и бабла срубить
Евгений Евстифеев
Да уже и так крепостное право мы испытываем,а дальше еще хлеще будет.ЕР не упустит подсчет голосов в свою пользу ,наберет из мертвых душ и детей ,если все проголосуют не ,не за ЕР ,попробуй докажи ,не позволят ,власть та у них
Сергей Федотов
А что ваша КПРФ, в которой, кстати коммунистов, НАСТОЯЩИХ коммунистов нет, сделала для страны и народа? Были времена, когда фракция КПРФ имела большинство в Думе. Что она сделала? Да ничего она не сделала. Только языком трясла.
Сергей Микульский
Вы если мало читаете, то не надо свою глупость всем показывать. За Ельциным США стояло и Зюганов никогда не стал бы президентом. Вы речь Бори послушайте в конгрессе америкозов.
Андрей Павлов
Голосовать пойду, правда не за кого. КПРФ та же подтанцовка, что и остальные. За одномандатника скорее всего. Но однозначно не за Едресню. Правда, все равно она победит, при ручном-то ЦИКе.
Евгений Евстифеев
Надо всем выбрать одну партию,желательно КПРФ,а не распылятся
Татьяна Пономарева (Чушенкова)
Голосовать надо обязательно. Выбор у нас небольшой, но все же есть. Только не за Единую Россию. Если мы проголосуем за антиединоросов, то у нас есть шанс спасти страну и себя. Если ЕР победит, она всю страну удушит. Сейчас может быть настал момент, когда мы можем переломить ситуацию. Подумайте, если не о себе, то о детях и внуках.
Сергей
Автора аж корёжит. Прямо слюной от злобы брызжет. Всё плохо и школы плохо, и мосты плохо. Не нравиться- никого сейчас силком не держат. Границы открыты.
Сергей Федотов
Когда в доме заводятся крысы и тараканы их травят, а не из дома бегут.
Pavel Polyakov
Этот автор Явно с Эха Вашингтона, несёт чушь собачью. Народ умнее таких горе экспертов и Будет голосовать душой и сердцем за нормальные понимание их интересов! А безмозглые будут против!!!
Сергей Федотов
Это верно. Даже объяснение есть. Психология домашнего рогато-копытного скота, называется. Вывалит им хозяин в корыто ведро помоев и вот Бурёнки да Хавроньи весело чавкают. Умели б говорить точно б сказали- Мы ЗА хозяина. Наш Хозяин самый лучший. Кто если не наш Хозяин? И сыта скотинка и с крыши почти не течет и зимой почти не холодно, главное, чтоб войны не было......ой, чё пишу, зачеркните - Главное, что не бьёт. Прежний-то хозяин и бил и пропивал всё. И невдомёк животине, что живёт-то она как скот, что кормят её помоями да объедками с хозяйского стола. Она ж другой, хорошей жизни никогда и не видела. Потому свою скотскую жизнь считает хорошей. И при этом считает себя офигенно умной, а всех других, кто ей возразит безмозглыми.
Сергей Микульский
Не угадали. Как раз границы сейчас закрыты.
Сергей Микульский
Пять баллов! Вот кремлеботы как раз и есть эта скотина.
Сергей Федотов
А я не соглашусь. Путинско-педросовский электорат условно можно поделить на 2 группы. 1. Дураки, которые не видят, что делается в стране на самом деле и не способные адекватно воспринимать действительность. Это глупая, наивно-доверчивая и безобидная скотинка. и 2. Подонки. Эти всё видят и понимают, но в силу какой-то личной выгоды и отсутствия совести и моральных принципов всё равно голосуют за ЕР. Кремлеботы относятся именно ко 2-й. Это мерзавцы и подонки.
Владислав Владислав
Опять тупой вброс от пятой колонны предателей перед выборами. Как же вы,твари, уже надоели. Страну до ручки довели Горбачев, Ельцин и клика американских советников. Спасибо Путину, что он вытащил Россию из ж...
Сергей Федотов
Ну вытащил, да. Думаю с этим мало кто поспорит. Дальше что? Из ж...вытащил, а далеко мы от этой ж... ушли? Рядом с ней и болтаемся. По сути, как были в дерьме, так в дерьме и остаёмся.
Агрофена Иванова
РЕСПЕКТ!!!!
Агрофена Иванова
ЭТО УЖЕ ТВОЯ ПЕЧАЛЬ- В Ж .... ОСТАТЬСЯ- ЕСЛИ САМ НЕ ХОЧЕШЬ И З НЕЁ ВЫЛЕЗТИ-- ОКОЛО НЕЁ БОЛТАТЬСЯ- ИЛИ ИДТИ ВПЕРЁД!!!!
Александр
Всех с собой не сравнивай.
Сергей Микульский
По данным Росстата ежегодная убыль населения России составляет около 500 тысяч человек. Это когда мы не ведём полномасштабную войну. Это когда изобилие продуктов питания и это когда медицина объявляет все о новых победах в своей сфере. Так в чем Сергей Федотов не прав? При Сталине население СССР росло. В Пакистане население растет. В Африке население растет. Япония почти нас догнала по численности населения и это на маленьких островах. Вы глаза протрите, а то видимо с перепоя они у Вас заплыли!

Картина дня

наверх