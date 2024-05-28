Деррик Уайт исполнил решающий 3-очковый, Дрю Холидэй забрал ключевой подбор

На последней минуте встречи Деррик Уайт реализовал решающий 3-очковый при счете 102:102. Чуть позже Дрю Холидэй забрал ключевой подбор после промаха Джейсона Тейтума, что позволило «Селтикс» сохранить преимущество.
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