МП

Михаил Пантюхин

И Алиев и Пашинян думают как Саакашвили и сегодня зелябобик, что будут "любимыми женами" у пиндостана и его (пока ещё) публибличным домом ЕС!? Дебилы, вас также опустят как Молдову санда, как бандерстан зе!!! Я одного не пойму, почему НАШ В.В. ПУТИН верит, что Алиев партнер? Алиев , если посмотреть на его подданых в России, и чем эти ржавые азеры занимаются, а это азер опг свои клешни куда только не пустил - рынки, строительство, логистика, и это верхушка этого айзберга, а под ним преступления особо жестокие, наркотрафик, про коррупцию наших "князьков" вообще молчу, а что в Судах, когда кого-то азера судят, подключается вся азермафия - а это запугивание свидетелей, да и полицейских с Судьями, если не получается купить. Вообще азеры особенно последнее время стали очень беспредельничать в России. Не знаю, наведут ли порядок и отнимут ли у этой мафии все финансирование через типа законные ресурсы "деятельности". Азеры как и пиндосы очень похожи своей "жоброжелательной" улыбкой, но души в ней полный 0! Вся эта мафия держится в России на проплаченных чиновниках, которым пора покинуть свои места во власти из-за враждебно-предательской деятельности против интересов коренного народа и государства в целом!