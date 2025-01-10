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Удар по репутации Алиева: экс-чиновник раскрыл «тайны бакинского двора»

Удар по репутации Алиева: экс-чиновник раскрыл «тайны бакинского двора»

В один из последних дней прошедшего 2024 года, когда большинство людей думает о том, как хорошо встретить Новый год и Рождество, случилось событие, которое вынуждает Россию задуматься о выстраивании отношений с одним из государств Закавказья.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Опять Путина обманули.   Он политик,  настоящего политика обмануть невозможно, потому что понимает  стратегические интересы всех политиков, друзей и противников. А почему Путин не может их понять?
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4 час.
Андрей Гришаев
А почему мы армян должны защищать!  Они же кричат что Краснодарский край их и они будут решать судьбу россиян!
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
И Алиев и Пашинян думают как Саакашвили и сегодня зелябобик, что будут &quot;любимыми женами&quot; у пиндостана и его (пока ещё) публибличным домом ЕС!? Дебилы, вас также опустят как Молдову санда, как бандерстан зе!!! Я одного не пойму, почему НАШ В.В. ПУТИН верит, что Алиев партнер? Алиев , если посмотреть на его подданых в России, и чем эти ржавые азеры занимаются, а это азер опг свои клешни куда только не пустил - рынки, строительство, логистика, и это верхушка этого айзберга, а под ним преступления особо жестокие, наркотрафик, про коррупцию наших &quot;князьков&quot; вообще молчу, а что в Судах, когда кого-то азера судят, подключается вся азермафия - а это запугивание свидетелей, да и полицейских с Судьями, если не получается купить. Вообще азеры особенно последнее время стали очень беспредельничать в России. Не знаю, наведут ли порядок и отнимут ли у этой мафии все финансирование через типа законные ресурсы &quot;деятельности&quot;. Азеры как и пиндосы очень похожи своей &quot;жоброжелательной&quot; улыбкой, но души в ней полный 0! Вся эта мафия держится в России на проплаченных чиновниках, которым пора покинуть свои места во власти из-за враждебно-предательской деятельности против интересов коренного народа и государства в целом!
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22 мин.

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