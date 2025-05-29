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Аргументы недели

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  • Ингерман Ланская
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В России через пять лет появится лекарство от старости

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». По ее словам, разработки ведутся в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», на реализацию которого планируется потратить 2 трлн рублей.

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