В России через пять лет появится лекарство от старости

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». По ее словам, разработки ведутся в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», на реализацию которого планируется потратить 2 трлн рублей.