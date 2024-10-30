СМИ указали на игнорирование США рисков из-за нанесения ударов их оружием по жителям Газы

Представители Госдепартамента США на этой неделе выявили около 500 потенциальных случаев причинения вреда гражданскому населению в ходе военных операций Израиля в секторе Газа с использованием американского оружия, но не предприняли никаких дальнейших действий ни по одному из них.
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