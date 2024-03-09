Тренер Плющев назвал кошмаром вылет ЦСКА из первого раунда Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею обвинил московский ЦСКА в вялотекущей игре и нежелании бороться до конца после того, как команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв ярославскому "Локомотиву".
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