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Тренер Плющев назвал кошмаром вылет ЦСКА из первого раунда Кубка Гагарина

Тренер Плющев назвал кошмаром вылет ЦСКА из первого раунда Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею обвинил московский ЦСКА в вялотекущей игре и нежелании бороться до конца после того, как команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв ярославскому "Локомотиву".

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