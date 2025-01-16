Новости внутренней и внешней политики в России

Правительство Украины выразило недовольство «предельно осторожным» подходом премьера Великобритании Кира Стармера к помощи Украине, в то время как британский премьер стремится укрепить свою репутацию защитника страны путем анонса нового пакета помощи.