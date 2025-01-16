Bloomberg: Киев разочарован подходом Стармера к поддержке Украины

Правительство Украины выразило недовольство «предельно осторожным» подходом премьера Великобритании Кира Стармера к помощи Украине, в то время как британский премьер стремится укрепить свою репутацию защитника страны путем анонса нового пакета помощи.
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