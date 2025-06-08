Юрист рассказала, за какую школьную форму придется заплатить штраф

В некоторых случаях может грозить даже уголовное наказание Школьная форма может иметь отличительные знаки, но на ней не должно быть запрещенных в РФ символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова.
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