Юрист рассказала, за какую школьную форму придется заплатить штраф

В некоторых случаях может грозить даже уголовное наказание Школьная форма может иметь отличительные знаки, но на ней не должно быть запрещенных в РФ символик, эмблем и нашивок асоциальных неформальных молодежных объединений и пропаганды противоправного поведения, рассказала РИА Новости юрист Анастасия Билялова.