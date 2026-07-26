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Nothing готовится к увольнениям и реорганизации

Nothing готовится к увольнениям и реорганизации

Производитель решил перестроить структуру бизнеса и создать отдельное подразделение, ориентированное на искусственный интеллектКомпания Nothing, основанная одним из создателей OnePlus Карлом Пеем, планирует сократить штат.

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