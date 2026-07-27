Подростков и детей проверили на соблюдение "комендантского часа" в Республике Алтай

В селе Майма Республики Алтай проверили, как работает "комендантский час" для несовершеннолетних. В ходе рейда специалисты посетили места, на которые им ранее указывали жители, сообщает пресс-служба Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай.
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