Атаки ВС РФ на суда в Чёрном море остановили работу Криворожского железорудного комбината

ЮГОК встал: почему остановка одного завода грозит обвалом всей экономики Украины Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в Кривом Роге — один из столпов украинской металлургии — объявил о приостановке работы.
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