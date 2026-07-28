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Мировое обозрение

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Атаки ВС РФ на суда в Чёрном море остановили работу Криворожского железорудного комбината

Атаки ВС РФ на суда в Чёрном море остановили работу Криворожского железорудного комбината

ЮГОК встал: почему остановка одного завода грозит обвалом всей экономики Украины Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в Кривом Роге — один из столпов украинской металлургии — объявил о приостановке работы.

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