Meta попросили оштрафовать за нарушение конфиденциальности пользователей

Норвежское ведомство по защите данных Datatilsynet обратилось в Европейский совет по защите данных (ЕСЗД) с просьбой оштрафовать корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) за нарушение конфиденциальности данных пользователей.
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