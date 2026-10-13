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Царьград

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Казахстан назначил внеочередные выборы депутатов маслихатов на 29 ноября

Казахстан назначил внеочередные выборы депутатов маслихатов на 29 ноября

Центральная избирательная комиссия назначила голосование на 29 ноября 2026 года, а приём документов от кандидатов пройдёт с 14 по 27 октября.

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