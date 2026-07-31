В Тюменской области назвали возможную причину гибели рыбы в реке Туре

Резкое снижение содержания растворенного кислорода в воде могло вызвать гибель рыбы в реке Туре. Об этом заявила ТАСС председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Анна Синдирева.