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Новостройки бизнес-класса в Москве подешевели на фоне скидок

Новостройки бизнес-класса в Москве подешевели на фоне скидок

Район Свиблово занял первое место по снижению цен на жилье бизнес-класса В октябре первичное жилье бизнес-класса заметнее всего подешевело в районах Свиблово, Печатники и Нижегородский В октябре 2024 года район Свиблово занял первое место в рейтинге районов Старой Москвы по темпам снижения средней цены 1 кв.

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