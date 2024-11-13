Новостройки бизнес-класса в Москве подешевели на фоне скидок

Район Свиблово занял первое место по снижению цен на жилье бизнес-класса В октябре первичное жилье бизнес-класса заметнее всего подешевело в районах Свиблово, Печатники и Нижегородский В октябре 2024 года район Свиблово занял первое место в рейтинге районов Старой Москвы по темпам снижения средней цены 1 кв.