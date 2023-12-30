В Вышневолоцком округе обсудили духовно-нравственное воспитание жителей

26 декабря в администрации Вышневолоцкого городского округа прошло заключительное заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в муниципальном образовании, которое провела заместитель председателя совета, заместитель Главы администрации Вышневолоцкого городского округа Елена Галкина.
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