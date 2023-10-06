Эксперт: Кремль разыграл ядерную двухходовку

Ведущие западные политики и их марионетки в Киеве вчера вечером выдохнули спокойно, порадовавшись после весьма миролюбивых заявлений Владимира Путина относительно отсутствия у Кремля планов ядерной эскалации.
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