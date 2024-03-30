Штаб Байдена призвал сторонников Хейли поддержать демократа на выборах

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена, вновь участвующего в борьбе за высший государственный пост в стране, призвал сторонников вышедшей из президентской гонки республиканки, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли поддержать на выборах нынешнего главу государства.
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