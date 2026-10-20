Компании «Ростагрокомплекс», специализирующейся на производстве сырков, грозит штраф до 500 тыс. рублей за неисполнение предписания Федеральной антимонопольной службы России.
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