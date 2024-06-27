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Силовики "отловили" 30 тысяч мигрантов, прятавшихся от военкоматов. Треть уже в зоне СВО

Силовики "отловили" 30 тысяч мигрантов, прятавшихся от военкоматов. Треть уже в зоне СВО

Силовики "отловили" уже 30 тысяч мигрантов, которые приехали в Россию, получили гражданство, но при этом прятались от военкоматов.

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