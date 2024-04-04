Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC). «Единственная возможность для россиян отобраться на Олимпиаду – это организованная Международным олимпийским комитетом серия турниров в Шанхае и Будапеште.
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