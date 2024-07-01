Stars and Stripes: летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы

АндрейБорков

Это не просто так, это можно расценить как элемент подготовки к чему-то очень крупному. Усиление скрытности, вот как это называется. Если летунов было человек 100-150, они ходили по форме за пределами в/ч, а тут им дали приказ за КПП только по гражданке! То есть сколько их там есть почитать можно, но уже сложнее, считающие могут привлечь внимание контрразведки. Увеличить число летунов можно,, по гражданке ходят все. Скрытно перебросить на аэродром самолеты тоже можно, хоть и сложно. Так, что есть уже доказательства, что что то может готовиться.