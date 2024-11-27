Новый нюанс неразрешимой проблемы

Сама неразрешимая объективно проблема – это доказательство странностью… наличия у автора произведения неприкладного искусства подсознательного идеала, этой странностью прорвавшего цензуру сознания, в котором того идеала нет на время вдохновения.
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