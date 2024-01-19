ЦБ может купить более 100 000 кв. м. в комплексе Slava у Белорусского вокзала

Центробанк находится в переговорах с MR Group и ВЭБ.РФ о покупки офисов в комплекса Slava на Ленинградском проспекте в районе Белорусского вокзала в Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов объекта.
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