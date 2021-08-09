Россия из-за массовой вакцинации может столкнуться с дефицитом донорской крови

Россия может столкнуться с дефицитом донорской крови. Это связано с массовой вакцинацией граждан. Дело в том, что потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента вакцины.
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