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«Колорадо» в 5-й раз подряд выиграл, уступая в счете по ходу матча. В истории НХЛ было всего 6 более длинных серий камбэков

«Колорадо» одержал победу над «Сиэтлом» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  По ходу матча «Эвеланш» уступали со счетом 1:3, но затем забросили 3 шайбы подряд.

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